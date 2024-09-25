Эксперты рассказали, нужно ли покидать сервисы Google ради безопасности

Безопасность и стабильность работы не являются преимуществами Gmail, поэтому имеет смысл перенести данные с сервисов Google. Об этом заявил член правления РОЦИТ Андрей Ярных.

«Высокая популярность сервиса — всегда палка о двух концах. Это повышенное внимание со стороны как пользователей, так и мошенников. Но в случае с Google популярность его почты обоснована не осознанным выбором, а тесной привязкой к системе Android, на которой работает подавляющее большинство смартфонов в мире. И судя по количеству фишинговых атак, сбоев и наличию различного ПО, предназначенного для обхода двухфакторной аутентификации, безопасность и стабильность работы явно не являются преимуществами Gmail», — отметил эксперт.

По его мнению, в России проблемы с безопасностью Google будут только усугубляться, учитывая продолжающуюся политику IT-гиганта по уходу из РФ. Это означает, что сейчас стоит быстро перейти на отечественные почтовые сервисы, которые, в отличие от Google, не сталкиваются с проблемами инфраструктуры в России, отметил эксперт. «Яндекс Почта», Mail и «Рамблер» являются хорошими альтернативами западным ИТ-продуктам, считает Ярных.

Также специалист посоветовал для запроса и ответа для входа в почту использовать разные устройства. Например, запрос с планшета или настольного компьютера, а код подтверждения на мобильный. Благодаря этому можно обезопасить персональные данные.

Привязка иностранного почтового адреса может сыграть злую шутку, если иностранный ИТ-гигант отказывается обслуживать инфраструктуру или перестаёт вкладываться в безопасность, считает член общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. По его словам, российские почтовые сервисы ничем не хуже зарубежных аналогов.

«Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Gmail. Так, наши граждане начали жаловаться в РОЦИТ на невозможность регистрации и проблемы с двухфакторной аутентификацией на западном сервисе», — отметил он.