Эксперты рассказали, нужно ли покидать сервисы Google ради безопасности
Член правления РОЦИТ Ярных: Безопасность работы не являются преимуществами Gmail
Безопасность и стабильность работы не являются преимуществами Gmail, поэтому имеет смысл перенести данные с сервисов Google. Об этом заявил член правления РОЦИТ Андрей Ярных.
«Высокая популярность сервиса — всегда палка о двух концах. Это повышенное внимание со стороны как пользователей, так и мошенников. Но в случае с Google популярность его почты обоснована не осознанным выбором, а тесной привязкой к системе Android, на которой работает подавляющее большинство смартфонов в мире. И судя по количеству фишинговых атак, сбоев и наличию различного ПО, предназначенного для обхода двухфакторной аутентификации, безопасность и стабильность работы явно не являются преимуществами Gmail», — отметил эксперт.
По его мнению, в России проблемы с безопасностью Google будут только усугубляться, учитывая продолжающуюся политику IT-гиганта по уходу из РФ. Это означает, что сейчас стоит быстро перейти на отечественные почтовые сервисы, которые, в отличие от Google, не сталкиваются с проблемами инфраструктуры в России, отметил эксперт. «Яндекс Почта», Mail и «Рамблер» являются хорошими альтернативами западным ИТ-продуктам, считает Ярных.
Также специалист посоветовал для запроса и ответа для входа в почту использовать разные устройства. Например, запрос с планшета или настольного компьютера, а код подтверждения на мобильный. Благодаря этому можно обезопасить персональные данные.
Привязка иностранного почтового адреса может сыграть злую шутку, если иностранный ИТ-гигант отказывается обслуживать инфраструктуру или перестаёт вкладываться в безопасность, считает член общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. По его словам, российские почтовые сервисы ничем не хуже зарубежных аналогов.
«Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Gmail. Так, наши граждане начали жаловаться в РОЦИТ на невозможность регистрации и проблемы с двухфакторной аутентификацией на западном сервисе», — отметил он.
Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что россияне не должны хранить свои данные на сервисах Google. По его мнению, корпорация из США игнорирует наше законодательство и может в любой момент нарушить принцип конфиденциальности. Депутат также напомнил, что платформа не даёт регистрировать новые профили на российский номер телефона и тем самым подтверждать подлинность аккаунтов.
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