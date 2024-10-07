Более 7 тысяч волонтёров креативно поздравили Путина с Днём рождения в Москве и Петербурге
Флешмобы ко Дню рождения Путина провели активисты в Москве и Санкт-Петербурге
Флешмоб в честь Дня рождения президента РФ Владимира Путина в Москве на ВДНХ. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Активисты Молодой гвардии Единой России и «Волонтёрской роты» поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём рождения. Тысячи человек провели в честь главы государства флешмобы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram «Единой России».
«Сегодня День рождения отмечает президент. Наш президент — лидер, благодаря которому наше государство развивается и укрепляет свои позиции, становится сильнее и успешнее. Мы, молодёжь России, волонтёры, добровольцы специальной военной операции поздравляем Владимира Владимировича», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Участниками акции в столице стали более 5 тысяч активистов. Они вышли на ВДНХ с плакатами, на которых были описаны знаковые достижения России. В Северной столице акцию организовали на Дворцовой площади, в ней приняли участие более 2 тысяч человек.
Флешмоб в честь Дня рождения президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
«Благодаря силе и воле Владимира Путина, Россия — страна, в которой мы счастливы жить, учиться, развиваться и расти. Владимир Владимирович, мы, молодёжь Санкт-Петербурга, поздравляем вас с Днём рождения! Желаем вам здоровья и новых свершений», — отметил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.
Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает свой 72-й День рождения. С праздником его уже поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Чеченский лидер Рамзан Кадыров и глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом в Кремле заявили, что отмечать событие президент не будет и проведёт день на рабочем месте. Он посетит закрытые встречи, поучаствует в международном телефонном разговоре и неформальной беседе с главами государств и правительств стран СНГ.