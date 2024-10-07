Более 7 тысяч волонтёров креативно поздравили Путина с Днём рождения в Москве и Петербурге

Активисты Молодой гвардии Единой России и «Волонтёрской роты» поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём рождения. Тысячи человек провели в честь главы государства флешмобы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram «Единой России».

«Сегодня День рождения отмечает президент. Наш президент — лидер, благодаря которому наше государство развивается и укрепляет свои позиции, становится сильнее и успешнее. Мы, молодёжь России, волонтёры, добровольцы специальной военной операции поздравляем Владимира Владимировича», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Участниками акции в столице стали более 5 тысяч активистов. Они вышли на ВДНХ с плакатами, на которых были описаны знаковые достижения России. В Северной столице акцию организовали на Дворцовой площади, в ней приняли участие более 2 тысяч человек.

Флешмоб в честь Дня рождения президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально