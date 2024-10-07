Кадыров в день рождения Путина заявил о его судьбоносных для России заслугах

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поздравил главу государства Владимира Путина с днём рождения. Руководитель республики опубликовал в честь этого события ролик о президенте России и отметил его важную роль в истории нашей страны.

Глава Чечни поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Видео © Telegram / Kadyrov_95

В своём поздравлении Кадыров назвал президента «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов граждан, олицетворяющим собой силу и мощь нашей страны».

«Владимиру Путину принадлежит огромное количество не просто профессиональных, но и судьбоносных в истории России заслуг и достижений. Он возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса. Тогда многие прогнозировали считанные месяцы до полного развала и последующей анархии в нашем государстве. Мы прекрасно помним те времена. Именно в тех условиях глобальных вызовов и внутренней нестабильности Владимир Путин возглавил страну и сумел сплотить общество вокруг идеи национального возрождения», — подчеркнул Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что под руководством Путина Россия смогла не только преодолеть кризис, но и занять достойное место на мировой арене. Вместе с этим Кадыров поблагодарил президента за помощь в достижении мира и стабильности в Чечне.