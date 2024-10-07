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6 октября, 21:17

Путин встретит день рождения на рабочем месте

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главе государства исполняется 72 года.

Этот день российский лидер проведёт на рабочем месте. В первой половине дня у него запланирована серия закрытых рабочих встреч. Кроме того, глава государства проведёт совещание с членами Правительства РФ и Совета безопасности (Совбеза). Вечером президент увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.

В итальянской Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днём рождения
В итальянской Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днём рождения

Традиционно, с самого утра в этот день Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров. В прошлом году одним из первых его поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Оксана Попова
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