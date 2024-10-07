Путин встретит день рождения на рабочем месте

Этот день российский лидер проведёт на рабочем месте. В первой половине дня у него запланирована серия закрытых рабочих встреч. Кроме того, глава государства проведёт совещание с членами Правительства РФ и Совета безопасности (Совбеза). Вечером президент увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.