На севере Италии расклеили листовки в честь дня рождения Путина

В итальянском городе Генуя появились листовки с портретом президента России Владимира Путина и надписью по-русски и по-итальянски «С днём рождения, президент». Об этом сообщает ТАСС.

Листовки с поздравлениями Путину в Италии. Фото © X / stasybaby12

Авторами идеи являются общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо. По словам представителя СМИ, подобных листовок в городе расклеено около сотни. Лоруссо дополнил, что в скором времени в Италии появится ещё одна акция, выражающая мнение большинства граждан страны.