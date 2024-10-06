На севере Италии расклеили листовки в честь дня рождения Путина
Журналист Лоруссо: В Генуе расклеили листовки в честь дня рождения Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В итальянском городе Генуя появились листовки с портретом президента России Владимира Путина и надписью по-русски и по-итальянски «С днём рождения, президент». Об этом сообщает ТАСС.
Листовки с поздравлениями Путину в Италии. Фото © X / stasybaby12
Авторами идеи являются общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо. По словам представителя СМИ, подобных листовок в городе расклеено около сотни. Лоруссо дополнил, что в скором времени в Италии появится ещё одна акция, выражающая мнение большинства граждан страны.
А ранее в Кремле раскрыли, как президент РФ Владимир Путин отпразднует свой день рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, политик в этот день примет глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).