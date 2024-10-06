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6 октября, 10:20

На севере Италии расклеили листовки в честь дня рождения Путина

Журналист Лоруссо: В Генуе расклеили листовки в честь дня рождения Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В итальянском городе Генуя появились листовки с портретом президента России Владимира Путина и надписью по-русски и по-итальянски «С днём рождения, президент». Об этом сообщает ТАСС.

Листовки с поздравлениями Путину в Италии. Фото © X / stasybaby12

Листовки с поздравлениями Путину в Италии. Фото © X / stasybaby12

Авторами идеи являются общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо. По словам представителя СМИ, подобных листовок в городе расклеено около сотни. Лоруссо дополнил, что в скором времени в Италии появится ещё одна акция, выражающая мнение большинства граждан страны.

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А ранее в Кремле раскрыли, как президент РФ Владимир Путин отпразднует свой день рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, политик в этот день примет глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Дарья Нарыкова
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