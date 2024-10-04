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Регион
4 октября, 09:40

В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения

Песков заявил, что Путин будет работать в день своего рождения 7 октября

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин будет праздновать свой день рождения — 7 октября — на рабочем месте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там особо праздничного ничего не будет. У него [президента] будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже такие закрытые, непубличные», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

По словам Пескова, вечером 7 октября Путин примет глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Путин в свой день рождения встретится с главами государств СНГ
Путин в свой день рождения встретится с главами государств СНГ

А ранее Life.ru рассказывал, в каких мероприятиях и встречах принял участие президент РФ Владимир Путин на этой неделе. Так, глава государства выступил на празднике в день воссоединения новых регионов с РФ. Кроме того, президент пообщался по видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования 2024 года – «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Александр Юнашев
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