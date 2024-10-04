В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения

Президент России Владимир Путин будет праздновать свой день рождения — 7 октября — на рабочем месте. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там особо праздничного ничего не будет. У него [президента] будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже такие закрытые, непубличные», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.