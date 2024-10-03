Путин высоко оценил тяжёлый труд учителей Донбасса, Новороссии и приграничья

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил учителей из Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей за работу в непростых условиях. С тёплыми словами к педагогам глава государства обратился во время общения по видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования 2024 года – «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Путин поблагодарил учителей из Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

Путин похвалил ярких, талантливых, увлечённых своим делом преподавателей, воспитателей и наставников за их сильные, новаторские методики. Он поздравил их с высоким признанием, которое они получили на конкурсах профессионального мастерства. Президент отметил, что педагоги хотят наладить более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Глава государства поручил кабмину над этим поработать.

«Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», – сказал Путин.