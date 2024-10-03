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3 октября, 09:26

Песков не счёл кампанейщиной назначение на госпосты выпускников программы «Время героев»

Песков: Назначения на госпосты участников программы «Время героев» продолжатся

Владимир Путин во время встречи в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. Обложка © Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Владимир Путин во время встречи в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. Обложка © Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

В России будет продолжена практика назначения на государственные посты участников программы «Время героев». Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 3 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что все назначения носят «рациональный характер», и здесь «не может быть никакой кампанейщины».

«Это связано и с уровнем квалификации участников программы, и с уровнем подготовки», — прокомментировал Песков.

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Напомним, что 2 октября Владимир Путин назначил бывшего главу Народного Совета Донецкой народной республики и участника программы «Время героев» Артёма Жогу полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Сам Артём Жога также является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине 5 марта 2022 года.

Александр Юнашев
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