Песков не счёл кампанейщиной назначение на госпосты выпускников программы «Время героев»

В России будет продолжена практика назначения на государственные посты участников программы «Время героев». Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 3 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что все назначения носят «рациональный характер», и здесь «не может быть никакой кампанейщины».