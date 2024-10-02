Путин назначил Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском ФО
Артём Жога. Обложка © kremlin.ru
Председатель Народного Совета ДНР Артём Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе после прохождения программы «Время героев». Соответствующий указ 2 октября подписал российский лидер Владимир Путин.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте документа.
Артёму Жоге 49 лет. Он является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине 5 марта 2022 года. Против председателя НС ДНР введены десятки персональных санкций Запада и их союзников.