Путин назначил Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском ФО

Председатель Народного Совета ДНР Артём Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе после прохождения программы «Время героев». Соответствующий указ 2 октября подписал российский лидер Владимир Путин.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте документа.