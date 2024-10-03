«Знают мой стиль‎»: Артём Жога привезет на Урал личных помощников из ДНР

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артём Жога рассказал о планах, которые он хочет реализовать после назначения. Бывший председатель Народного Совета ДНР объяснил, как будет работать с такой большой территорией.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артём Жога рассказал о своих рабочих планах. Видео © Life.ru

«Планы приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом постпреда, проехать все региона, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие на данный момент есть острые проблемы», — рассказал Жога в эфире телеканала «Россия-24».

Также он планирует активно и быстро погрузиться в жизнь региона, потому что округ достаточно большой и работы у нового представителя президента РФ будет не мало. Он также заявил, что готов к большому количеству поездок и знакомств. А Ещё он заберёт с собой из ДНР личных помощников, которые знают его стиль работы, чтобы в первое время было легче интегрироваться в новую обстановку.

Главной своей задачей Жога назвал работу «на благо страны» и возможность «приближать нашу победу». Постпред также отметил, что планирует наладить отношения между регионами и узнать, в чём нуждаются важные предприятия Урала.