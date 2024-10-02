Путин приехал в индустриальный парк «Руднево»
Путин приехал в индустриальный парк «Руднёво». Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево». Министр просвещения Сергей Кравцов представил отчет о перспективах развития системы среднего профессионального образования. Вместе с главой государства в поездке участвуют мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, передаёт специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.
Путин приехал в индустриальный парк «Руднёво». Видео © Life.ru
Ранее в Кремле рассказывали о возможном визите Путина в Рио-де-Жанейро. Там глава государства должен будет принять участие в запланированном в ноябре саммите Группы двадцати (G20), в настоящий момент этот вопрос прорабатывается. Принимающее государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест главы России в марте 2023 года. Однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы российский лидер смог беспрепятственно приехать.