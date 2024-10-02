Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 14:04

Путин приехал в индустриальный парк «Руднево»

Путин приехал в индустриальный парк «Руднёво». Обложка © Life.ru

Путин приехал в индустриальный парк «Руднёво». Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево». Министр просвещения Сергей Кравцов представил отчет о перспективах развития системы среднего профессионального образования. Вместе с главой государства в поездке участвуют мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, передаёт специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Путин приехал в индустриальный парк «Руднёво». Видео © Life.ru

В Кремле опровергли слухи о возможных переговорах Путина и Шольца
В Кремле опровергли слухи о возможных переговорах Путина и Шольца

Ранее в Кремле рассказывали о возможном визите Путина в Рио-де-Жанейро. Там глава государства должен будет принять участие в запланированном в ноябре саммите Группы двадцати (G20), в настоящий момент этот вопрос прорабатывается. Принимающее государство признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест главы России в марте 2023 года. Однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы российский лидер смог беспрепятственно приехать.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Собянин
  • Сергей Кравцов
  • Максим Орешкин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров