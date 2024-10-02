Песков: Возможность поездки Путина на саммит G20 в Бразилию ещё прорабатывается
Возможный визит президента России Владимира Путина в Рио-де-Жанейро для участия в запланированном в ноябре саммите Группы двадцати (G20) в настоящий момент прорабатывается. Об этом журналистам сообщил 2 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после — как будет принято окончательное решение — мы всех проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Бразилия является председателем G20 с декабря прошлого года. Итоговый саммит объединения пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Государство признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест главы России в марте 2023 года, однако власти Бразилии предоставили гарантии, чтобы Путин смог беспрепятственно приехать на предстоящий саммит G20.
В июле текущего года представитель МИД Бразилии говорил, что правительство страны вскоре направит приглашения главам государств для участия в саммите "Большой двадцатки". В числе получателей и президент России Владимир Путин.
Life.ru