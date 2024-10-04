Путин в свой день рождения встретится с главами государств СНГ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Совете глав государств-участников СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На следующей неделе будет заседание совета глав государств-участников СНГ, полноформатное, с такой достаточно полной повесткой», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Путин встретится с главами государств СНГ вечером 7 октября — в собственный день рождения.