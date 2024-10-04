Песков: Путин открыт к контактам с Байденом, но это не обсуждалось

Президент РФ Владимир Путин открыт для любых контактов, в том числе со своим американским коллегой Джо Байденом. Однако на данный момент Москва и Вашингтон не обсуждают такую возможность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остаётся открытым для всех контактов», — ответил Дмитрий Песков на вопрос ТАСС.