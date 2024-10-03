Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на G20 или АТЭС

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако, по его словам, такая встреча вряд ли состоится, ведь президент РФ не согласится посетить мероприятие.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», — ответил Байден на соответствующий вопрос, его слова приводит ТАСС.