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3 октября, 15:34

Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на G20 или АТЭС

Байден готов пообщаться с Путиным на G20 или АТЭС, но не верит в его приезд

Джо Байден и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Джо Байден и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако, по его словам, такая встреча вряд ли состоится, ведь президент РФ не согласится посетить мероприятие.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится»,ответил Байден на соответствующий вопрос, его слова приводит ТАСС.

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Напомним, саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест главы России. Однако местные власти предоставили гарантии, что наш президент сможет беспрепятственно приехать на мероприятие. В Кремле не стали утвердительно отвечать о визите Путина, сообщив, что вопрос ещё прорабатывается.

Татьяна Миссуми
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