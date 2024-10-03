Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на G20 или АТЭС
Байден готов пообщаться с Путиным на G20 или АТЭС, но не верит в его приезд
Джо Байден и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 или заседания Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако, по его словам, такая встреча вряд ли состоится, ведь президент РФ не согласится посетить мероприятие.
«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», — ответил Байден на соответствующий вопрос, его слова приводит ТАСС.
Напомним, саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест главы России. Однако местные власти предоставили гарантии, что наш президент сможет беспрепятственно приехать на мероприятие. В Кремле не стали утвердительно отвечать о визите Путина, сообщив, что вопрос ещё прорабатывается.