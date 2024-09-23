«А судьи кто?»: Памфилова призвала страны СНГ не обращать внимания на критику Запада

Странам СНГ не стоит обращать внимания на критику западных государств относительно проведения выборов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, оценка Запада носит предвзятый характер. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь-1» .

«А судьи кто? Назовите мне тех, кто критикует? Те, кто сам назначил себя демократией? Те, у кого уже давно никакой демократии нет?», — сообщила она и добавила, что в Европе власть захватили нелегитимные и никем не избираемые политические лидеры, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.