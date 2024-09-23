«А судьи кто?»: Памфилова призвала страны СНГ не обращать внимания на критику Запада
Глава ЦИК Памфилова призвала страны СНГ игнорировать критику выборов Западом
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Обложка © Telegram / ЦИК России
Странам СНГ не стоит обращать внимания на критику западных государств относительно проведения выборов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, оценка Запада носит предвзятый характер. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь-1».
«А судьи кто? Назовите мне тех, кто критикует? Те, кто сам назначил себя демократией? Те, у кого уже давно никакой демократии нет?», — сообщила она и добавила, что в Европе власть захватили нелегитимные и никем не избираемые политические лидеры, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Как считает Памфилова, на выборах западные наблюдатели предвзяты в оценках и не стоит обращать внимания на тех, кто назначает страны «противниками или врагами».
Не только страны СНГ упоминают о вмешательстве Штатов в выборы. Недавно в Грузии уличили США во вмешательстве в избирательный процесс из-за введённых санкций. Хотя до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поверил предупреждению Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США повлиять на парламентские выборы в стране.