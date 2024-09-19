В США заявили о захвате власти в Евросоюзе

Полный контроль над властью в Евросоюзе взяла на себя глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она укрепила свою силу в данном исполнительном органе. Теперь её контроль над политикой ЕС — неограничен. Такое мнение высказала американская газета Politico.

«Когда она объявляла о назначении 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно: у неё будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза», — говорится в сообщении издания.

Сама фон дер Ляйен потратила много времени на то, чтобы окончательно убрать из Еврокомиссии всю внутреннюю оппозицию. По данным источника, к её числу относится еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.