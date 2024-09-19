В США заявили о захвате власти в Евросоюзе
Politico заявило о захвате власти в Евросоюзе главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен
Полный контроль над властью в Евросоюзе взяла на себя глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она укрепила свою силу в данном исполнительном органе. Теперь её контроль над политикой ЕС — неограничен. Такое мнение высказала американская газета Politico.
«Когда она объявляла о назначении 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно: у неё будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза», — говорится в сообщении издания.
Сама фон дер Ляйен потратила много времени на то, чтобы окончательно убрать из Еврокомиссии всю внутреннюю оппозицию. По данным источника, к её числу относится еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Ранее стало известно, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй пятилетний срок. Она снова заняла пост председателя Еврокомиссии. За данное решение проголосовал 401 депутат. Остальные либо воздержались, либо высказались против.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis