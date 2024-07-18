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18 июля, 12:26

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пост председателя Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европарламент большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии, следует из трансляции заседания. Это будет её второй пятилетний срок.

За проголосовал 401 депутат. Остальные либо воздержались, либо высказались против.

Напомним, на новом сроке Урсула фон дер Ляйен не собирается сворачивать свою военную риторику. В предвыборной программе она обещала превратить ЕС в оборонный союз, поддерживая, в частности, инвестициями армию и Украину. Комментируя планы главы Еврокомиссии, в Кремле заявили, что это нагнетает напряжённость.

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Матвей Константинов
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