Европарламент большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии, следует из трансляции заседания. Это будет её второй пятилетний срок.

Напомним, на новом сроке Урсула фон дер Ляйен не собирается сворачивать свою военную риторику. В предвыборной программе она обещала превратить ЕС в оборонный союз, поддерживая, в частности, инвестициями армию и Украину. Комментируя планы главы Еврокомиссии, в Кремле заявили, что это нагнетает напряжённость.