Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года

В своей предвыборной программе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. Также она заявила о продолжении военной помощи Украине и о намерении реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в документе.

Также в планы фон дер Ляйен входит инвестирование в морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность, а также политическую и военную поддержку Украины. Помимо того, планируется ввести новую должность еврокомиссара, который будет координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне.

"Лучшая инвестиция в европейскую безопасность — это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", — говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен.

Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на следующие пять лет пройдёт сегодня в Страсбурге.