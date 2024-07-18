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18 июля, 08:40

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года

В своей предвыборной программе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. Также она заявила о продолжении военной помощи Украине и о намерении реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в документе.

Также в планы фон дер Ляйен входит инвестирование в морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность, а также политическую и военную поддержку Украины. Помимо того, планируется ввести новую должность еврокомиссара, который будет координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне.

"Лучшая инвестиция в европейскую безопасность — это инвестирование в безопасность Украины. Европейская финансовая, политическая и военная поддержка должна продолжаться так долго, как необходимо", — говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен.

Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на следующие пять лет пройдёт сегодня в Страсбурге.

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Напомним, что Урсула фон дер Ляйен выбрана председателем Еврокомиссии. В сентябре она представит новый состав ЕК. Россия не ждёт улучшения отношений после назначения фон дер Ляйен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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