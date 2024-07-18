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18 июля, 12:04

"Убивает людей": Смелого депутата ЕП вывели из зала после громкой критики фон дер Ляйен

Румынского депутата Шошоакэ вывели из Европарламента после критики фон дер Ляйен

Депутата Европарламента от Румынии Диану Шошоакэ вывели с заседания после пламенной критики в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как пишет G4Media.ro, парламентарий обвинила её в "убийстве людей" на Украине. Судя по видео, Шошоакэ пришла в зал в наморднике.

Румынского депутата Диану Шошоакэ вывели из Европарламента после критики фон дер Ляйен. Видео © g4media.ro

На видео — то, как охрана выпроваживает депутата. Некоторые парламентарии хлопают в этот момент.

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Напомним, в своей предвыборной программе баллотирующаяся на второй срок Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. Также она намерена продолжать помогать Украине и реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.

Обложка ©

g4media.ro

Матвей Константинов
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