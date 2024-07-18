"Убивает людей": Смелого депутата ЕП вывели из зала после громкой критики фон дер Ляйен

Депутата Европарламента от Румынии Диану Шошоакэ вывели с заседания после пламенной критики в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как пишет G4Media.ro, парламентарий обвинила её в "убийстве людей" на Украине. Судя по видео, Шошоакэ пришла в зал в наморднике.

Румынского депутата Диану Шошоакэ вывели из Европарламента после критики фон дер Ляйен. Видео © g4media.ro

На видео — то, как охрана выпроваживает депутата. Некоторые парламентарии хлопают в этот момент.