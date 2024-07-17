Европарламент в новой резолюции осудил визит Орбана в Россию

Европпарламент утвердил очередную резолюцию о поддержке Украины, в которой осудил премьера Венгрии Виктора Орбана за поездку в РФ. Проект поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, а 47 — воздержались.

На пленарной сессии были предложены два проекта резолюции, содержащие вопросы конфликта на Украине. Один проект вынесла партия "Патриоты Европы", одним из основателей которой является Орбан. В нём политсила предложила дипломатическим путём урегулировать конфликт. Однако утвердили второй проект, где Киеву опять пообещали нескончаемые поставки вооружения, а также призвали ввести санкции против России и Белоруссии.