Европарламент в новой резолюции осудил визит Орбана в Россию
Европпарламент утвердил очередную резолюцию о поддержке Украины, в которой осудил премьера Венгрии Виктора Орбана за поездку в РФ. Проект поддержали 495 депутатов, против проголосовали 137, а 47 — воздержались.
На пленарной сессии были предложены два проекта резолюции, содержащие вопросы конфликта на Украине. Один проект вынесла партия "Патриоты Европы", одним из основателей которой является Орбан. В нём политсила предложила дипломатическим путём урегулировать конфликт. Однако утвердили второй проект, где Киеву опять пообещали нескончаемые поставки вооружения, а также призвали ввести санкции против России и Белоруссии.
Напомним, Орбан пытается решить украинский вопрос, он начал "мирную миссию", в рамках которой посетил Киев, Москву и Пекин. Позже стало известно, что в связи с этим ЕС хочет бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии. Кроме того, Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Будапешт.
Life.ru