Песков: Россия не получала реакции от Запада по мирным предложениям Орбана

Россия не получала никакой реакции от Запада по мирным предложениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы ничего не получали", — сказал представитель Кремля, добавив, что со стороны Запада "были публичные ответы".

Песков также добавил, что ЕС пытается дезавуировать полномочия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию на Украине.