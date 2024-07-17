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17 июля, 10:12

Песков: Россия не получала реакции от Запада по мирным предложениям Орбана

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Россия не получала никакой реакции от Запада по мирным предложениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы ничего не получали", — сказал представитель Кремля, добавив, что со стороны Запада "были публичные ответы".

Песков также добавил, что ЕС пытается дезавуировать полномочия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию на Украине.

"Наверное, это и есть ответ", — предположил он.

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Как рассказывал Life.ru, Виктор Орбан начал собственную "миссию мира". Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС. Тем не менее Орбан представил свой "мирный план" и отправил его каждому из лидеров Евросоюза. Глава Евросовета Мишель уже его отверг.

Александр Юнашев
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