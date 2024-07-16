Глава Евросовета ответил Орбану, предложившему мирный план по Украине
Глава Евросовета Мишель отверг мирный план Орбана по Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель. Обложка © X / Charles Michel
Дискуссии по Украине невозможно проводить без участия Киева, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины", — цитирует Мишеля Reuters.
Кроме того, глава Евросовета отверг утверждения Орбана, что Евросоюз ведёт провоенную политику. По его словам, всё совсем наоборот: и поставки вооружений Киеву, и отвод российских войск являются самым прямым путём к миру на Украине. Также Мишель указал Будапешту, что он не может представлять ЕС на международной арене, несмотря на председательство.
Напомним, о письме Виктора Орбана Шарлю Мишелю сообщила немецкая газета Bild. В нём политик призвал возобновить дипломатические отношения с РФ, начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию конфликта, а также допустил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США станет посредником по завершению конфликта.