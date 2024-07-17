Фракция Орбана вынесла на голосование Европарламента свой план мира на Украине

Правая и третья по численности фракция Европейского парламента нового созыва "Патриоты Европы", одним из основателей которой является венгерский премьер-министр Виктор Орбан, вынесла на рассмотрение на первой пленарной сессии свой вариант резолюции по Украине. В нём политсила предложила организовать дипломатические каналы для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

"Убеждён, что военного решения конфликта не существует и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением. Настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения", — сказано в тексте резолюции, голосование по которой запланировано сегодня в Страсбурге.