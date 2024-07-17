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17 июля, 11:15

Фракция Орбана вынесла на голосование Европарламента свой план мира на Украине

Фракция Орбана в ЕП "Патриоты Европы" предложила "мирную резолюцию" по Украине

Правая и третья по численности фракция Европейского парламента нового созыва "Патриоты Европы", одним из основателей которой является венгерский премьер-министр Виктор Орбан, вынесла на рассмотрение на первой пленарной сессии свой вариант резолюции по Украине. В нём политсила предложила организовать дипломатические каналы для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

"Убеждён, что военного решения конфликта не существует и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением. Настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения", — сказано в тексте резолюции, голосование по которой запланировано сегодня в Страсбурге.

В документе подчёркивается, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, пока её руководством не будут выполнены все условия вступления, прописанные в Договоре о Европейском союзе и Копенгагенских критериях. Для этого стране необходимо провести ряд реформ, в частности направленных на соблюдение прав национальных меньшинств.

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Предыдущие попытки Орбана создать хоть какие-то предпосылки для начала мирных переговоров по Украине рубились на корню европейскими политиками. Ранее Европарламент даже придумал наказание для венгерского политика за его "мирную миссию", в рамках которой он посетил Киев, Москву и Пекин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Владимир Озеров
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