В Кремле оценили идею фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз
Песков: Идея превратить ЕС в оборонный союз нагнетает напряжённость
Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз свидетельствует о настрое Европы на милитаризацию и нагнетания напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряжённости, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в своей предвыборной программе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В её планы ходят инвестиции в морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность, а также политическую и военную поддержку Украины.
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