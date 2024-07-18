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18 июля, 08:57

В Кремле оценили идею фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз

Песков: Идея превратить ЕС в оборонный союз нагнетает напряжённость

Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз свидетельствует о настрое Европы на милитаризацию и нагнетания напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряжённости, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, в своей предвыборной программе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В её планы ходят инвестиции в морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность, а также политическую и военную поддержку Украины.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

Александр Юнашев
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