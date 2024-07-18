В Кремле оценили идею фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз

Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз свидетельствует о настрое Европы на милитаризацию и нагнетания напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряжённости, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике", — отметил представитель Кремля.