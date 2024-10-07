Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина
РИАН: В Турине появился баннер с поздравлением Путину в честь дня его рождения
На мосту в центре итальянского Турина появился баннер с поздравлением президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом РИА «Новости» рассказали авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».
Надпись, которую сопровождают российские флаги, гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Баннер длиной четыре метра появился на мосту в центре Турина.
Напомним, что сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения. Этот день российский лидер проведёт на рабочем месте. В первой половине дня у него запланирована серия закрытых рабочих встреч. Вечером президент увидится с главами государств СНГ.
Life.ru