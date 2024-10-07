Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

На мосту в центре итальянского Турина появился баннер с поздравлением президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом РИА «Новости» рассказали авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

Надпись, которую сопровождают российские флаги, гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Баннер длиной четыре метра появился на мосту в центре Турина.