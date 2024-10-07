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6 октября, 21:34

Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

РИАН: В Турине появился баннер с поздравлением Путину в честь дня его рождения

На мосту в центре итальянского Турина появился баннер с поздравлением президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом РИА «Новости» рассказали авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

Надпись, которую сопровождают российские флаги, гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Баннер длиной четыре метра появился на мосту в центре Турина.

В итальянской Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днём рождения
В итальянской Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днём рождения

Напомним, что сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения. Этот день российский лидер проведёт на рабочем месте. В первой половине дня у него запланирована серия закрытых рабочих встреч. Вечером президент увидится с главами государств СНГ.

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Life.ru

Оксана Попова
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