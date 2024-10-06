День рождения на работе: Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин, который отмечает день рождения 7 октября, примет глав стран Содружества Независимых государств (СНГ). Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«7 октября в день рождения у президента [Владимира Путина] — рабочий день. В первую половину пройдут закрытые, непубличные встречи, вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Кроме того, глава государства проведёт совещание с членами Правительства РФ. Также в планах — совещание с членами Совета безопасности (Совбеза).