День рождения на работе: Раскрыт график Путина на предстоящую неделю
Путин в свой день рождения 7 октября проведёт саммит глав стран СНГ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин, который отмечает день рождения 7 октября, примет глав стран Содружества Независимых государств (СНГ). Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«7 октября в день рождения у президента [Владимира Путина] — рабочий день. В первую половину пройдут закрытые, непубличные встречи, вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.
Кроме того, глава государства проведёт совещание с членами Правительства РФ. Также в планах — совещание с членами Совета безопасности (Совбеза).
А ранее Life.ru писал, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7-8 октября. Политик примет участие в Совете глав СНГ. В ходе мероприятия лидеры стран СНГ примут важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств Союза в торгово-экономических и культурно-гуманитарных областях.