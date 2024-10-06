Президент Киргизии Жапаров посетит РФ 7-8 октября для участия в Совете глав СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO
Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 7–8 октября. Такое заявление сделал заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев.
«Садыр Жапаров 7–8 октября посетит Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ», — подчеркнул Азымбакиев в беседе с журналистами.
В ходе мероприятия политики примут важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств Союза в торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах.
А ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин примет участие в Совете глав государств-участников СНГ. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидер РФ посетит деловое мероприятие в свой день рождения.