ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 09:19

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телефонного разговора стороны обсудили отношения Москвы и Бишкека, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — рассказали в пресс-службе.

Названо число стран, которые хотят вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Названо число стран, которые хотят вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Ранее российский лидер созвонился с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Страны обсудили отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, куда Иран вошёл 1 января этого года.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров