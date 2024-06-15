Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телефонного разговора стороны обсудили отношения Москвы и Бишкека, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — рассказали в пресс-службе.