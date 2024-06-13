Путин поговорил по телефону с и.о. президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Тегерана.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", — говорится в сообщении.

Также стороны затронули отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Иран стал с 1 января этого года. Мохбер поздравил Путина и народ РФ с Днём России, отмечавшимся 12 июня, и поблагодарил за поддержку в непростое для его страны время после трагической гибели президента республики Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Путин в свою очередь поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам, пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании и попросил передать самые добрые пожелания верховному руководителю Исламской Республики аятолле Али Хаменеи.