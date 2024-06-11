Москва и Тегеран не будут подписывать договор о сотрудничестве до выборов в Иране

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном никогда не ставился под сомнение, но процесс работы над ним был поставлен на паузу. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Иранские коллеги столкнулись с определёнными трудностями, но работа будет доведена до конца, заверил он.

"Оно (решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном. — Прим. Life.ru) никогда не утрачивало своей силы и не связано с последними событиями (гибель Эбрахима Раиси). Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнёров", — рассказал Кабулов.

По его словам, работа над документом так или иначе будет завершена до согласования текста, после чего главы России и Ирана утвердят дату и место его подписания.