Лавров встретился с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые лично встретился с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани после трагической гибели его предшественника. Переговоры состоялись в Нижнем Новгороде на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

В начале встречи со своим иранским коллегой Лавров принёс искренние соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, вертолёт с которыми разбился в условиях непогоды. Лавров назвал последнего своим хорошим другом.

"Мы всегда будем помнить их не только как великих сыновей Исламской Республики Иран, но и как верных друзей России, вместе с которыми мы и сделали немало, и приняли немало перспективных планов по развитию сотрудничества", — подчеркнул российский дипломат.