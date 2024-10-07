«Сильный, человечный и опытный»: Володин поздравил Путина с днём рождения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, отметив, что под его руководством страна уверенно движется вперёд и укрепляется.

«Сегодня Россия — сильная и суверенная держава. Наш президент делает всё для её укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей», — написал Володин.

Он подчеркнул, что с Путиным Россия прошла через трудные времена, включая восстановление после распада Советского Союза и 90-х годов, когда государство фактически находилось на грани исчезновения. Володин также отметил, что Путин всегда акцентирует внимание на важности поддержки со стороны граждан, что позволяет ему отстаивать интересы страны.

«Сегодня нашего Президента во всём мире будут поздравлять сотни миллионов людей. Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять своё будущее. <…> Путин — сильный, человечный и опытный. Мудрый и справедливый. С ним наша страна преодолеет все вызовы и угрозы. С Путиным мы победим! С Днём рождения, Владимир Владимирович!» — заключил председатель Госдумы.

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября, ему исполняется 72 года. Это его 21-й праздник на посту.