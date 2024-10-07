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7 октября, 05:48

Лукашенко — в поздравлении Путину: вместе удастся открыть новые горизонты

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Казаков Александр

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Казаков Александр

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении президенту России Владимиру Путину, отмечающему сегодня, 7 октября, свой день рождения, отметил, что общими усилиями двум странам удастся наметить новые горизонты сотрудничества, отвечающие современным вызовам. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что в его стране уважают последовательную твёрдую позицию Путина и его намерение в дальнейшем развивать союзнические отношения между Россией и Белоруссией, а также стратегическое партнёрство, которые в значительной степени поспособствовали активизации экономической интеграции.

«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и отчизны стали надёжным залогом укрепления её государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», — сказано в тексте поздравления.

Белорусский президент также пожелал Путину новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.

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Напомним, 7 октября Владимир Путин празднует свой 72-й день рождения. Ранее своё поздравление к нему направил глава Чечни Рамзан Кадыров. В тексте он отметил, что на долю российского лидера выпало множество тяжелейших испытаний, однако Путину тем не менее удалось сплотить общество вокруг идеи национального возрождения.

Владимир Озеров
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