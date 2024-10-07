Песков рассказал Life.ru, какие пожелания были в открытке Путину от сотрудников АП
Песков заявил Life.ru, что в АП поздравили Путина с самыми лучшими пожеланиями
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Сотрудники Администрации президента традиционно поздравили Владимира Путина с днём рождения открыткой. Life.ru узнал у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, что именно пожелали нашему лидеру.
«Самые лучшие человеческие [пожелания]», — сказал Песков, говоря о содержании открытки.
Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. В связи с важной датой Life.ru рассказывал, какие изречения нашего лидера оказались настолько точными, что ушли в народ.