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7 октября, 13:24

Песков рассказал Life.ru, какие пожелания были в открытке Путину от сотрудников АП

Песков заявил Life.ru, что в АП поздравили Путина с самыми лучшими пожеланиями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сотрудники Администрации президента традиционно поздравили Владимира Путина с днём рождения открыткой. Life.ru узнал у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, что именно пожелали нашему лидеру.

«Самые лучшие человеческие [пожелания]», — сказал Песков, говоря о содержании открытки.

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Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. В связи с важной датой Life.ru рассказывал, какие изречения нашего лидера оказались настолько точными, что ушли в народ.

Матвей Константинов
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