Эксперт напомнил, что при Путине в России произошло экономическое чудо Экономист Разуваев: При Путине в России произошло экономическое чудо 7 октября, 13:23 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, который отмечает сегодня день рождения, воплотил в жизнь многие мечты экономистов, сделав страну сильной и независимой. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев.

«Может, не все согласятся, но главное — именно экономика. Березовский, Гусинский, Ходорковский и прочие герои 90-х ушли в прошлое. Их сменили настоящие предприниматели, которые заботятся о капитализации своих компаний и интересах страны. Россия по размеру ВВП по паритету покупательной способности является четвёртой в мире. На Московской бирже более 30 млн частных инвесторов. С семьями — 100 млн. От индекса Мосбиржи в значительной степени зависит уверенность российских потребителей», — отметил он.

Также экономист напомнил, что в начале 2000-х годов была проведена серия принципиальных реформ, напрямую затронувших в том числе формы и способы ведения бизнеса. Например, снизилось количества налогов. И всё это вкупе с благоприятной экспортной конъюнктурой привело к заметному росту экономики и российского бизнеса, а главное — к их качественной трансформации.

В 2019 году Россия впервые вошла в топ-30 стран в ежегодном рейтинге Doing Business от Всемирного банка, это произошло за счёт устранения избыточных административных процедур для бизнеса, облегчения процесса государственных согласований и разрешений, получения кредитов, регистрации собственности, процесса открытия собственного дела и т.д.

«Путин дал российской нации шанс, и мы его не упустили. Мы пахали, построив успешную страну успешных людей. Пахать 20 лет, преодолевая трудности, намного сложнее, чем совершить разовый подвиг. Только у русских есть такое слово — перетерпеть. Насколько крепкой и одновременно гибкой является российская экономика, показало время СВО. Россия выдержала санкционный пресс Запада. Этот факт можно назвать российским экономическим чудом», — добавил Разуваев.

Но трансформация России не закончилась, напомнил экономист: сейчас страна быстро переходит на новый цифровой уклад. Сектор информационных технологий за последние пару лет стал главным фаворитом у инвесторов, а IT-компании удваивают бизнес каждый год и дорожают в разы.

Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. Также не исключено, что Путин в день рождения проведёт и личные встречи — с детьми и внуками.