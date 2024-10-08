«Пусть попробуют»: Лукашенко высказался о возможности вторжения ВСУ в Белоруссию
Лукашенко считает, что Украина не думает о вторжении в Белоруссию
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Руководство Украины не думает о военном вторжении в Белоруссию, считает президент Союзной республики Александр Лукашенко. Об этом полити заявил в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Александр Лукашенко — о возможности военного вторжения Украины в Белоруссию. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Пусть попробуют, мы их ждём. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента [Владимира] Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь», — сказал президент.
По словам Лукашенко, агрессия против Белоруссии — «очень серьёзная головная боль», которая приведёт к «краху киевской власти» в военном отношении.
Ранее Александр Лукашенко рассказал о соглашении с Украиной по беспилотникам. По словам президента, Минск договорился с Киевом не публиковать в СМИ информацию об инцидентах с дронами, нарушающими государственную границу Белоруссии.