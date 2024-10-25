Эрдоган с Путиным обсуждали на БРИКС завершение СВО «без лишней крови» и обмен пленными
Эрдоган с Путиным обсуждали на БРИКС обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что в ходе саммита БРИКС поднимал вопрос обмена военнопленными между РФ и Украиной с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сообщил журналистам по итогам обсуждений.
«Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными», — пояснил президент Турции.
Он заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия для того, чтобы украинский конфликт закончился путём переговоров уже в ближайшее время. По его словам, задача всех сторон противостояния — завершить его «без лишней крови и слёз».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Украиной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. После этого Путин призвал турецкую сторону сначала «разобраться со своими клиентами» — хотят они переговоров или нет.