Эрдоган с Путиным обсуждали на БРИКС завершение СВО «без лишней крови» и обмен пленными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что в ходе саммита БРИКС поднимал вопрос обмена военнопленными между РФ и Украиной с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сообщил журналистам по итогам обсуждений.

«Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными», — пояснил президент Турции.

Он заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия для того, чтобы украинский конфликт закончился путём переговоров уже в ближайшее время. По его словам, задача всех сторон противостояния — завершить его «без лишней крови и слёз».