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24 октября, 16:32

Путин: РФ благодарна Эрдогану за площадку для переговоров с Киевом в 2022 году

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru

Россия выразила благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за предоставление площадки для переговоров с Украиной в 2022 году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил, мы благодарны президенту Турции, господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией», — подчеркнул глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин отметил, что два года назад во время процесса переговоров РФ и Украины удалось выйти на «возможный документ, проект мирного соглашения».

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Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые украинская сторона сначала подписала, но после отвода российских войск от Киева разорвала эти соглашения. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. В феврале 2024 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна вновь готова предоставить площадку для проведения переговоров.

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Дарья Нарыкова
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