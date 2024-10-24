Путин: РФ благодарна Эрдогану за площадку для переговоров с Киевом в 2022 году
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru
Россия выразила благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за предоставление площадки для переговоров с Украиной в 2022 году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил, мы благодарны президенту Турции, господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией», — подчеркнул глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Путин отметил, что два года назад во время процесса переговоров РФ и Украины удалось выйти на «возможный документ, проект мирного соглашения».
Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые украинская сторона сначала подписала, но после отвода российских войск от Киева разорвала эти соглашения. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. В феврале 2024 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна вновь готова предоставить площадку для проведения переговоров.