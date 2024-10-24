Путин: В вопросе переговоров «мяч на стороне Киева»

В вопросе переговоров мяч на стороне Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Глава государства отметил, что в случае начала диалога властям Украины пришлось бы отменить военное положение и провести выборы президента.