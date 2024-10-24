Путин: В вопросе переговоров «мяч на стороне Киева»
В вопросе переговоров мяч на стороне Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Глава государства отметил, что в случае начала диалога властям Украины пришлось бы отменить военное положение и провести выборы президента.
«А там, видимо, не готовы. Мяч на их стороне», — добавил российский лидер.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Сейчас же началась пресс-конференция главы государства. В начале неё он извинился перед жителями столицы Татарстана за доставленные мероприятием неудобства, а также высказался о причинах конфликта на Украине. Кроме того, Путин объяснил, почему до СВО ситуация с безопасностью России была хуже. Также глава государства ответил на поступающие из обвинения в адрес Москвы в экономических проблемах стран Запада.
Life.ru