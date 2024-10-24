Путин: Запад всегда пытался указать РФ «на место» сырьевого придатка

Запад всегда пытался указать России «на место», которое сделало бы из неё сырьевой придаток. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По словам главы государства, до спецоперации ситуация с безопасностью РФ была «гораздо хуже».

«Она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами западного мира всё время указывали на своё место. Так вроде все ласково, но нам показывали на своё место. И это место привело бы к скатыванию Россия в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков. А Россия в таком качестве не может существовать!», — пояснил российский лидер.