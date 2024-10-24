Путин: Запад всегда пытался указать РФ «на место» сырьевого придатка
Запад всегда пытался указать России «на место», которое сделало бы из неё сырьевой придаток. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По словам главы государства, до спецоперации ситуация с безопасностью РФ была «гораздо хуже».
«Она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами западного мира всё время указывали на своё место. Так вроде все ласково, но нам показывали на своё место. И это место привело бы к скатыванию Россия в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков. А Россия в таком качестве не может существовать!», — пояснил российский лидер.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Сейчас же началась пресс-конференция главы государства. В начале неё он извинился перед жителями столицы Татарстана за доставленные мероприятием неудобства, а также высказался о причинах конфликта на Украине.
Life.ru