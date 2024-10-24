Путин извинился перед жителями Казани за неудобства во время саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин принёс жителям Казани извинения за неудобства, вызванные проведением саммита БРИКС. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам трёхдневной встречи.

«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: продвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Но хочу отметить, что эти усилия были не напрасными», — подытожил глава государства.