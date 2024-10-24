Путин извинился перед жителями Казани за неудобства во время саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин принёс жителям Казани извинения за неудобства, вызванные проведением саммита БРИКС. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам трёхдневной встречи.
«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: продвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Но хочу отметить, что эти усилия были не напрасными», — подытожил глава государства.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
Life.ru