«Не действия России»: Путин рассказал, что привело к эскалации на Украине
Путин: К эскалации на Украине привёл госпереворот в 2014 году
К эскалации на Украине привели не действия России, а госпереворот в 2014 году. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия РФ привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединёнными Штатами», — сказал глава государства.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Сейчас же началась пресс-конференция главы государства. В начале неё он извинился перед жителями столицы Татарстана за доставленные мероприятием неудобства.
Life.ru