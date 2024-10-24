К эскалации на Украине привели не действия России, а госпереворот в 2014 году. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия РФ привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединёнными Штатами», — сказал глава государства.