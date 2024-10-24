Путин назвал чушью обвинения России в ухудшении ситуации в странах Запада

Попытки обвинить Россию в ухудшении ситуации в странах Запада являются чушью. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Это полная чушь, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов — это результат политики этих европейских стран. На грани рецессии балансируют некоторые экономики Европы. Мы-то здесь при чём?», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что Запад сам отказался от наших энергоносителей, в то время как в Балтийском море продолжает существовать нитка «Северного потока» — «нужно просто кнопку нажать». Однако по политическим мотивам этого не происходит.