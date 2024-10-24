Путин назвал чушью обвинения России в ухудшении ситуации в странах Запада
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Попытки обвинить Россию в ухудшении ситуации в странах Запада являются чушью. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Это полная чушь, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов — это результат политики этих европейских стран. На грани рецессии балансируют некоторые экономики Европы. Мы-то здесь при чём?», — сказал глава государства.
Российский лидер напомнил, что Запад сам отказался от наших энергоносителей, в то время как в Балтийском море продолжает существовать нитка «Северного потока» — «нужно просто кнопку нажать». Однако по политическим мотивам этого не происходит.
«Это ведёт к понижению уровня жизни людей. Но мы здесь при чём? Ну что же, право? Как у нас говорят — попытка свалить с больной головы на здоровую», — добавил Путин.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Сейчас же началась пресс-конференция главы государства. В начале неё он извинился перед жителями столицы Татарстана за доставленные мероприятием неудобства, а также высказался о причинах конфликта на Украине. Кроме того, Путин объяснил, почему до СВО ситуация с безопасностью России была хуже.