Путин заявил, что для него нет ничего важнее безопасности России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru. / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин назвал безопасность России своим главным приоритетом. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
«Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — сказал президент, отвечая на вопрос Би-би-си.
Журналист британской медиакорпорации спросил, каким образом положения принятой накануне Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности соотносятся с действиями России вокруг Украины.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия состоялось заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября прошло пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». По его окончании началась итоговая пресс-конференция президента.