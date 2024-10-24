Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 16:14
5745

Путин заявил, что для него нет ничего важнее безопасности России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru. / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru. / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин назвал безопасность России своим главным приоритетом. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Начну с безопасности России, потому что для меня этосамое главное», — сказал президент, отвечая на вопрос Би-би-си.

Журналист британской медиакорпорации спросил, каким образом положения принятой накануне Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности соотносятся с действиями России вокруг Украины.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия состоялось заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября прошло пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». По его окончании началась итоговая пресс-конференция президента.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Другие новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar