Путин заявил, что для него нет ничего важнее безопасности России

Президент России Владимир Путин назвал безопасность России своим главным приоритетом. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — сказал президент, отвечая на вопрос Би-би-си.

Журналист британской медиакорпорации спросил, каким образом положения принятой накануне Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности соотносятся с действиями России вокруг Украины.