Путин рассказал о новом предложении по переговорам, от которого отказался Зеленский
Путин заявил, что получил от Турции новое предложение о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Украиной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. Об этом лидер РФ рассказал в ходе пресс-конференции по итогам трёхдневного саммита БРИКС в Казани.
Путин рассказал о новом предложении насчёт переговорах от которого отказался Зеленский. Видео © Life.ru
«Помощник [президента Турции Реджепа] Эрдогана из Нью-Йорка позвонил и рассказал, что есть новое предложение по переговорам и его просят рассмотреть, я согласился, но на следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается», — сказал российский лидер.
После этого Путин призвал турецкую сторону сначала «разобраться со своими клиентами» — хотят они переговоров или нет.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Владимира Путина.