Путин рассказал о новом предложении по переговорам, от которого отказался Зеленский

Президент России Владимир Путин несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Украиной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. Об этом лидер РФ рассказал в ходе пресс-конференции по итогам трёхдневного саммита БРИКС в Казани.

Путин рассказал о новом предложении насчёт переговорах от которого отказался Зеленский. Видео © Life.ru

«Помощник [президента Турции Реджепа] Эрдогана из Нью-Йорка позвонил и рассказал, что есть новое предложение по переговорам и его просят рассмотреть, я согласился, но на следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается», — сказал российский лидер.