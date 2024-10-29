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29 октября, 12:32

Не только усталость: Названы 8 главных факторов, которые привели к обрушению фронта ВСУ

Эксперт Евсеев перечислил ряд факторов, которые привели к обрушению фронта ВСУ

Сейчас ВС России активно продвигаются на Южно-Донецком направлении, на отдельных направлениях темпы продвижения достигают 5 км за сутки. На Украине уже заявили об обрушении фронта ВСУ. Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев отметил, что есть ряд факторов, которые повлияли на это.

«Есть несколько факторов [обрушения фронта ВСУ]: резкое сокращение количества тяжёлых вооружений, значительное сокращение количества готовых военнослужащих, отсутствие заблаговременно подготовленных рубежей обороны. Не надо всё сваливать на усталость. Плюс наше превосходство в артиллерии, тяжёлых вооружениях, более грамотное руководство, активное использование планирующих агробомб», — объяснил обрушение эксперт.

Кроме того, по словам Евсеева, на ситуации сказалось особое сосредоточение ВСУ на вылазке в Курскую область. Армия Украины перебросила туда наиболее богатые войска, где их постепенно перемалывает Армия России. Собеседник Life.ru добавил, что уровень безвозвратных потерь на Украине сейчас можно оценить в 800 тысяч, что много, учитывая население в 20 миллионов.

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что темпы продвижения ВС России, особенно на Южно-Донецком направлении, намного превышают те, которые были в первом полугодии. Освобождены достаточно крупные города, например Селидово.

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«На подходе и Красноармейск, и Курахово. Соответственно, есть продвижение на других направлениях. Фронт врага затрещал. Ждем известий с Курского направления, где наши ребята сейчас организуют котлы из захватчиков и регулярно их добивают. Поэтому очевидно, что несмотря на непогоду, которая, вполне вероятно, в ближайшее время наступит, будут поступать хорошие известия с фронтов специальной военной операции», — заключил Дандыкин,

Напомним, что Россия уже достигла рекордных темпов продвижения на зоне СВО. За октябрь ВС РФ взяли под контроль 478 квадратных километров территории. При этом, за август — сентябрь 2024 года Россия освободила в 5,5 раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Сегодня Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Екатерина Хмелева
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