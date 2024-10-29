Сейчас ВС России активно продвигаются на Южно-Донецком направлении, на отдельных направлениях темпы продвижения достигают 5 км за сутки. На Украине уже заявили об обрушении фронта ВСУ. Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев отметил, что есть ряд факторов, которые повлияли на это.

«Есть несколько факторов [обрушения фронта ВСУ]: резкое сокращение количества тяжёлых вооружений, значительное сокращение количества готовых военнослужащих, отсутствие заблаговременно подготовленных рубежей обороны. Не надо всё сваливать на усталость. Плюс наше превосходство в артиллерии, тяжёлых вооружениях, более грамотное руководство, активное использование планирующих агробомб», — объяснил обрушение эксперт.

Кроме того, по словам Евсеева, на ситуации сказалось особое сосредоточение ВСУ на вылазке в Курскую область. Армия Украины перебросила туда наиболее богатые войска, где их постепенно перемалывает Армия России. Собеседник Life.ru добавил, что уровень безвозвратных потерь на Украине сейчас можно оценить в 800 тысяч, что много, учитывая население в 20 миллионов.

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что темпы продвижения ВС России, особенно на Южно-Донецком направлении, намного превышают те, которые были в первом полугодии. Освобождены достаточно крупные города, например Селидово.