Генерал ВСУ Марченко заявил об обрушении украинского фронта
Украинский военный фронт обрушился под натиском российских войск из-за истощённости личного состава и нехватки резервов. С таким заявлением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, это — не военная тайна.
«Фронт у нас посыпался. Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в третьих, это разбалансирование управления», — сказал он.
Недавно The Wall Street Journal заявил, что на Украине становится всё сложнее набирать людей на фронт, пока «видные деятели» продолжают приобретать поддельные документы об инвалидности, чтобы «откосить». Все украинские добровольцы либо уже воюют, либо уже отвоевались.
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