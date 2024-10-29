Украинский военный фронт обрушился под натиском российских войск из-за истощённости личного состава и нехватки резервов. С таким заявлением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, это — не военная тайна.

«Фронт у нас посыпался. Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в третьих, это разбалансирование управления», — сказал он.