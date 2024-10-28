Украинцы бегут из страны на фоне продолжающейся мобилизации простых людей, заявили в США
WSJ: На Украине «растёт напряжённость» из-за массовой мобилизации в ВСУ
Украине становится всё труднее набирать людей на фронт, пока «видные деятели» продолжают приобретать поддельные документы об инвалидности, чтобы «откосить». Все украинские добровольцы либо уже воюют, либо уже отвоевались. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Не желающие воевать украинцы сейчас прячутся от мобилизации или бегут из страны. Проблема Украины с личным составом приобрела небывалые обороны после контрнаступления 2023 года, на которое украинским руководством возлагались огромные надежды.
В итоге минимальная выгода была достигнута ценой колоссальных потерь. Киев решил реабилитироваться, ввязавшись в военную авантюру под Курском, которая лишь приблизила Банковую вплотную к пропасти.
Всё это сильно бьёт по моральному состоянию украинских солдат. Провалы Киева провоцируют дезертирство и недовольство солдат, которые из-за отсутствия ротации порой сидят на позициях месяцами.
Эксперты считают банальную нехватку людей «критической проблемой» киевского руководства, которую не в силах решить даже Запад со своими поставками, поскольку отправка европейских солдат крайне маловероятна.
Отчаянное вторжение в Курскую область стало причиной смерти 27 тысяч человек из состава Вооружённых сил Украины. Это катастрофическое количество для страны, учитывая её стремительно сокращающееся население, которое либо уезжает оттуда, либо погибает на фронте. Впрочем, сегодня Зеленский предложил ещё раз продлить мобилизацию в стране на 90 дней.
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