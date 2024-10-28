Украине становится всё труднее набирать людей на фронт, пока «видные деятели» продолжают приобретать поддельные документы об инвалидности, чтобы «откосить». Все украинские добровольцы либо уже воюют, либо уже отвоевались. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Не желающие воевать украинцы сейчас прячутся от мобилизации или бегут из страны. Проблема Украины с личным составом приобрела небывалые обороны после контрнаступления 2023 года, на которое украинским руководством возлагались огромные надежды.

В итоге минимальная выгода была достигнута ценой колоссальных потерь. Киев решил реабилитироваться, ввязавшись в военную авантюру под Курском, которая лишь приблизила Банковую вплотную к пропасти.

Всё это сильно бьёт по моральному состоянию украинских солдат. Провалы Киева провоцируют дезертирство и недовольство солдат, которые из-за отсутствия ротации порой сидят на позициях месяцами.