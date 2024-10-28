ВС России нанесли удары по военным аэродромам и сбили 120 беспилотников ВСУ

Российская армия атаковала инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», — сказано в сообщении ведомства.

Представители МО РФ добавили, что силами ПВО за сутки было уничтожено 120 украинских дронов. Кроме того, сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

В Министерстве отметили, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 647 самолётов, 283 вертолёта, 34 685 беспилотников, 584 ЗРК, 18 894 танка и других боевых бронемашин, 1 480 боевых машин РСЗО, 16 887 орудий полевой артиллерии и миномётов, 27 694 единицы специальной военной автомобильной техники.